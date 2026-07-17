CNA Federmoda Milano ha espresso supporto per un accordo tra Italia e Francia volto a rafforzare la filiera della moda europea. L’intesa mira a tutelare le micro e piccole imprese manifatturiere e a contrastare la crescita dell’ultra-fast fashion. La proposta prevede iniziative congiunte per sostenere le aziende del settore e promuovere una produzione più sostenibile e duratura.

CNA Federmoda Milano accoglie con favore la proposta di un accordo tra Italia e Francia per sostenere la filiera europea della moda, tutelare le micro e piccole imprese manifatturiere e contrastare la pressione dell’ultra-fast fashion. Al centro dell’iniziativa la semplificazione degli audit, un nuovo patto di filiera tra brand e PMI e misure per rafforzare la competitività del Made in Italy. La filiera della moda europea è chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse. L’aumento della concorrenza internazionale, la crescita dell’ultra-fast fashion e la pressione sui tempi di produzione stanno mettendo sotto pressione soprattutto le micro e piccole imprese che costituiscono il tessuto produttivo del Made in Italy. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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© Newsagent.it - CNA Federmoda Milano sostiene il patto Italia-Francia per rafforzare la filiera della moda

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