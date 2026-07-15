Moda Cna | Patto Italia-Francia per tutelare le filiere e contrastare l’ultra-fast fashion

L’Italia e la Francia hanno firmato un accordo per rafforzare le filiere della moda europea. L’obiettivo è tutelare le piccole imprese manifatturiere e contrastare l’espansione dell’ultra-fast fashion. Il patto mira a sostenere le produzioni locali e a contenere le pressioni delle grandi catene di produzione rapide. Nessuna data specifica è stata comunicata, né dettagli sui contenuti precisi dell’accordo.

ROMA – Un patto tra Italia e Francia per rafforzare la filiera europea della moda, tutelare le piccole imprese manifatturiere e rispondere alla pressione dei colossi dell’ultra-fast fashion. È la proposta avanzata da Cna Federmoda nel corso del vertice bilaterale svoltosi oggi a Palazzo Piacentini, presieduto dai ministri Adolfo Urso e Sébastien Martin e seguito dai lavori del Tavolo Moda. “Le piccole imprese non sono semplici fornitori dei grandi marchi, ma custodiscono competenze, lavorazioni e saperi che rendono unica la moda italiana”, ha dichiarato la presidente nazionale di Cna Federmoda, Doriana Marini. “Se si indebolisce questa rete, si impoverisce l’intero sistema produttivo”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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