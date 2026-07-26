Il Paradiso delle Signore torna su Rai1 dal 7 settembre alle 16.05, con una nuova stagione. La trama si concentrerà sul 1967, poco prima del 1968. La serie continuerà a essere trasmessa come daily. La narrazione si focalizzerà sugli eventi e le vicende di quegli anni. La produzione prevede nuove storyline ambientate in quegli anni. La data di inizio è fissata per il primo giorno della settimana. La programmazione si manterrà quotidiana, come nelle stagioni precedenti.

Il Paradiso delle Signore pronto a ritornare sul piccolo schermo come daily di Rai1, da lunedì 7 settembre, alle 16.05. Al centro delle trame della prossima stagione ci sarà il 1967, a un passo dal ’68. In 160 puntate nuove di zecca, il cast tra riconferme e novità, racconterà un’Italia che respira a pieni polmoni e sta cambiando pelle. Il Paradiso delle Signore da sempre non è solo abiti e vetrine. È lo specchio di un Paese. E ora quel Paese trema: ci sono i ragazzi in piazza, i figli che rispondono ai padri, le donne che vogliono decidere della propria vita. E dentro al grande magazzino più famoso di Milano tutto questo fa capolino. Nuove facce, vecchi equilibri che saltano Alla nona stagione entrano 7 personaggi nuovi, interpretati per lo più da volti freschi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Il Paradiso delle Signore”: nella prossima stagione il 1967 come anticamera di una rivoluzione

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dal vivo sembra tutto più piccolo però bellissimo #ilparadisodellesignore x.com