Le riprese della stagione 11 de Il Paradiso delle Signore sono iniziate, con l’atmosfera sul set romano che si è riaccesa. Tra le anticipazioni circolate, si parla del possibile ritorno di un personaggio maschile e del futuro di un personaggio femminile. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla trama o sui ruoli che i personaggi avranno nella nuova stagione. La produzione ha confermato l’avvio delle riprese senza ulteriori comunicazioni.

Le riprese de Il Paradiso delle Signore 11 sono ufficialmente iniziate e l’atmosfera sul set romano è tornata a vibrare come nei momenti più attesi della soap. Il primo ciak ha riportato negli studi Videa volti amati e storie rimaste in sospeso, ma è il ritorno di Matteo Portelli a catalizzare l’attenzione dei fan. Danilo D’Agostino è stato avvistato tra le scenografie del grande magazzino, confermando che il suo personaggio avrà un ruolo centrale nella nuova stagione. L’attesa è altissima, soprattutto perché il pubblico vuole capire come evolverà il rapporto tra Matteo e Odile, una delle storyline più delicate e affascinanti dell’ultimo finale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni prossima stagione: il ritorno di Matteo e il futuro di Odile accendono i rumors

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