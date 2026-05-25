Il Paradiso delle signore 11 anticipazioni | ecco chi non tornerà nella nuova stagione

Il Paradiso delle signore 11 è già stata confermata per una nuova stagione. Le riprese ripartiranno a breve a Roma. Il pubblico in questo momento è concentrato sui possibili addii nella soap opera italiana. Alcuni protagonisti storici sembrano vicini all'addio mentre altri sono ancora in bilico. Tra le notizie più discusse c'è quella di Emanuel Caserio che prestava il volto a Salvatore Amato. Secondo alcune indiscrezione circolate in rete, l'attore avrebbe deciso di lasciare per sempre Il Paradiso delle signore 11. L'assenza del personaggio rischierà di pesare sulle vicende legate all'interno del grande magazzino milanese di cui era protagonista. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Ecco Chi Vogliono Distruggere I Marchesi!

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#IlParadisoDelleSignore ha terminato oggi la sua programmazione per questa stagione. Si abbassano le serrande e per la riapertura l’appuntamento è per settembre: nel mentre per il pomeriggio di #Rai1 si apre il periodo più difficoltoso #RaiFiction #PDS #P x.com