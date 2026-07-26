Un uomo ha ricevuto una multa dopo aver portato suo figlio sulla canna della bicicletta. Ha detto di essere stato inseguito dai vigili e di ritenere che si sarebbe potuto risolvere con un dialogo anziché con una sanzione. Pur riconoscendo che la multa fosse corretta, ha criticato l’attenzione delle autorità su situazioni che, a suo avviso, non rappresentano emergenze reali. Ha chiesto maggiore attenzione a problemi di maggiore gravità per i cittadini.

«Mi hanno multato e hanno fatto bene. Ma i vigili dovrebbero concentrarsi dove i cittadini hanno davvero paura» Dopo il caso che ha acceso il dibattito sui social, Riccardo Trojetto, 44 anni, 3 figli, di Castelfranco Veneto, torna sulla vicenda che lo ha visto protagonista la scorsa settimana quando era stato sanzionato con una multa di circa 30 euro dalla polizia locale per aver trasportato il figlio sulla canna della bicicletta. Trojetto non contesta la sanzione né il lavoro delle forze dell’ordine, il suo messaggio, spiega, riguarda le priorità. «Chi rispetta le regole nella vita di tutti i giorni e paga le tasse non dovrebbe essere il bersaglio principale dei controlli. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Il papà sanzionato per il figlio sulla canna della bici: «Mi hanno inseguito, quando bastava dialogare. La multa è giusta, ma protesto per chiedere buonsenso. Le emergenze sono altre»

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