Un adulto è stato multato per aver portato il figlio sulla canna della bici. La sanzione è stata applicata perché questa pratica viola le norme sulla sicurezza stradale. La decisione è stata presa per prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei minori durante l’uso di veicoli a due ruote. L’episodio ha suscitato discussioni sulla tutela dei bambini e sull’importanza di rispettare le regole di circolazione. La multa è stata applicata in conformità alle leggi vigenti.

C’era un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui la canna della bici non era solo un tubo orizzontale del telaio, ma il più importante passaporto per la complicità. Chiunque abbia vissuto l’infanzia o la giovinezza con la tv in bianco e nero lo sa: il trasporto «a canna» era un’arte, un rito di passaggio, un monumento all’amicizia e ai primi amori vissuti con il vento negli occhi. Ok, ora il codice della strada lo sanziona e, da qui, la multa di 27 euro inflitta (correttamente, a norma di legge) dalla polizia municipale di Castelfranco a un cittadino che, sulla canna della bici, portava il figlio al centro estivo. Ma è anche una multa, volendo lasciare libero il pensiero, a un po’ di romanticismo. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Multato per aver portato il figlio sulla canna della bici: quando la sicurezza prende il sopravvento sulla nostalgia

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Khánh's mother told her that she suspected the child was Hoang's biological son.

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