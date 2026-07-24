Porta il figlio sulla canna della bici e viene multato | scoppia la polemica il papà | Una vergogna

Un uomo è stato multato per aver portato il figlio sulla canna della bicicletta. L’incidente è avvenuto il 23 luglio e ha suscitato discussioni sui social network. L’uomo ha commentato l’accaduto definendo la sanzione “una vergogna”. La vicenda riguarda una possibile infrazione alle norme sul trasporto di minori in bicicletta. La sanzione è stata comunicata dall’autorità competente e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi specifici della multa.

Porta il bambino sulla canna della bici e viene multato. È successo a Riccardo Trojetto, che ieri (23 luglio) su Facebook, nel gruppo «Sei di Castelfranco Veneto Se..», ha denunciato quella che lui ritiene una «vergogna». «Ho portato uno dei miei tre figli al centro estivo seduto sul tubo della bici. Risultato: multa. Ecco i problemi di Castelfranco Veneto, ecco dove due vigili hanno perso quasi un’ora, penalizzandomi. Centri estivi che costano, in più multa. Vergogna! Ci sono altre priorità di sicurezza nella nostra città». Subito, sotto quella foto, si è scatenato il finimondo, una dura discussione social, con commenti anche aggressivi, sia contro i vigili poco flessibili che contro il papà incurante delle regole. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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