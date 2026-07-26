Il Pannetto proietta Avellino verso il futuro il Sindaco parla alla città

Il sindaco ha presentato il nuovo pannetto della città, sottolineando che non si tratta solo di stoffa e colori, ma di un simbolo di ripartenza. Durante un discorso pubblico, ha affermato che il pannetto rappresenta la volontà di amare e custodire la città e che si impegneranno a farlo. L’evento ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito alla cerimonia di alzata del pannetto.

Tempo di lettura: 3 minuti “Questo panetto che oggi siamo alzando non è solo stoffa e colori ma è un segno che la città vuole partire che la città va amata e custodita e noi lo faremo. Il Pannetto che oggi si alza È il segno che questa città, anche nei momenti difficili, sa ritrovare la sua identità, la sua bellezza e la sua forza. così il neo Sindaco di Avellino NELLO PIZZA alla sua prima alzata del panetto in onore di Sant’Anna, che notoriamente apre le feste del Ferragosto avellinese. Un vero e proprio bagno di folla in piazza Libertà davanti al palazzo vescovile ha accolto il corteo che dalla cattedrale del Duomo dopo la Santa messa ha sfilato verso il luogo simbolo dove il panetto è stato alzato e sosterà per tutte le festività ferragostane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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