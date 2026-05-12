Confesercenti attesa in città per il confronto tra i candidati a sindaco di Avellino
In vista delle prossime elezioni comunali, si terrà un dibattito pubblico tra i candidati alla carica di sindaco di Avellino. L'evento, promosso dalla Confesercenti provinciale, coinvolgerà tre aspiranti alla guida della città e si concentrerà su temi come il commercio, le attività produttive e le strategie di sviluppo locale. L'incontro si svolgerà in una sede della città, con l'obiettivo di ascoltare le proposte di ciascun candidato.
Tutto pronto per il confronto pubblico tra i candidati alla carica di sindaco di Avellino, Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizza, organizzato dalla Confesercenti provinciale di Avellino, sui temi del commercio, delle attività produttive e delle prospettive di sviluppo del capoluogo irpino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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