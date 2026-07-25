Domani sera, ad Avellino, si terrà la tradizionale processione dell’Assunta, con il trasferimento della statua della Patrona dalla chiesa dell’Assunta alla piazza principale. La manifestazione coinvolge la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. La processione si svolgerà lungo un percorso stabilito, con il supporto delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza. L’evento si concluderà con un momento di preghiera e fuochi d’artificio.

Tempo di lettura: 3 minuti Avellino si prepara a ritrovarsi sotto lo sguardo della sua Patrona. Domani sera la città vivrà uno dei momenti più sentiti dell’anno con la tradizionale alzata del Pannetto della Madonna dell’Assunta, il rito che da oltre tre secoli apre ufficialmente le celebrazioni del Ferragosto avellinese e accompagna i fedeli verso la festa del 15 agosto. Una cerimonia che va ben oltre il suo valore religioso. L’alzata del Pannetto rappresenta infatti un appuntamento capace di unire intere generazioni, richiamando in città tanti avellinesi che vivono lontano e che scelgono proprio questi giorni per tornare nella propria terra. Un’occasione per ritrovarsi, rinsaldare il senso di appartenenza e rinnovare un legame che il tempo non è riuscito a scalfire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - L’alzata del Pannetto, l’abbraccio di Avellino all’Assunta

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