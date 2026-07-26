Bpm ha annunciato di essere pronta a sfidare IntesaSanpaolo, con un'operazione che coinvolge il Monte dei Paschi di Siena. L'operazione, già in corso, si concentra sulla rivalità tra le due banche e si svolge attorno alla storica sede del Monte. L'intera operazione si svolge prima del tradizionale Palio di Siena, che quest'anno non si terrà in Piazza del Campo il 16 agosto. La competizione tra le banche si svolge quindi in modo parallelo e anticipato.

Il Palio del Monte. Quest'estate il vero Palio non si correrà in Piazza del Campo il 16 agosto. Si corre già adesso, intorno al Monte dei Paschi di Siena, con Bpm pronta a scendere in campo contro IntesaSanpaolo di Carlo Messina, il vero mossiere dei banchieri italiani. In palio non c'è soltanto una banca. C'è un pezzo della storia economica italiana. Fondata nel 1472, Mps è la banca più antica del mondo. In oltre cinque secoli, ha attraversato guerre, crisi e cambi di regime. Ma la scossa che ancora oggi ne attraversa le fondamenta ha un nome preciso: Antonveneta. Per anni l'attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sui suoi fantini.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Palio del Monte: quella (sciagurata) operazione Antonveneta. Il retroscena di Bisignani

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