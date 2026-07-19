Legge elettorale tre donne e un generale Il retroscena di Bisignani

Da iltempo.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre donne e un generale sono coinvolti in una vicenda legata alla revisione della legge elettorale. La situazione riguarda incontri e confronti tra queste figure, che si sono svolti negli ultimi mesi. La discussione si concentra sulle proposte di modifica alla normativa elettorale, senza che siano stati ancora definiti i dettagli finali. La vicenda si inserisce in un processo politico che si protrae da tempo, senza esiti conclusivi.

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Tre donne e un generale. Potrebbe essere una commedia di Monicelli. Invece è l'ennesimo remake della legge elettorale: il film più longevo della Repubblica. Sul set troviamo l'ereditiera più silenziosa di Arcore, una diva internazionale divisa tra Svizzera e America, una premier underdog che non ama condividere il camerino e, a completare il cast, un generale che a Mosca è probabilmente più noto che a Pontida. Tra primedonne, comparse e caratteristi, il primo ciak è andato in scena a Montecitorio. Ma dietro ogni commedia, lontano dai riflettori, si nasconde sempre un dramma. E la radiografia della maggioranza è impietosa: in Forza Italia la famiglia Berlusconi ha manifestato, con scelte politiche sempre meno velate, una progressiva diffidenza verso il governo e il partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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