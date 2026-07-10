Tajani ha ripetuto più volte di non essere preoccupato riguardo al caso Lotito, suscitando l'impressione di un'eccessiva tranquillità. La risposta è arrivata durante un intervento ufficiale, in stile tipico del ministero degli Esteri. Bisignani ha replicato successivamente, senza ulteriori dettagli.

Sul caso Lotito, Tajani ripete così tante volte che «non è preoccupato» da far pensare che sia preoccupatissimo. Una rispostina da ministro degli Esteri, in perfetto stile Farnesina. Da grande tifoso della Juventus sa bene che il sentimento dei tifosi non si liquida con una battuta. E da segretario di Forza Italia dovrebbe ricordare che tanti laziali hanno già votato NO al referendum. Tajani ribadisce che «non è un problema del partito». Sarà. Ma il caso Lotito sembra avere una geografia politica piuttosto ampia: parte dal Molise, dove si era candidato e, a quanto pare, oggi non lo vogliono più; attraversa il Lazio, cuore del tifo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quella risposta di Tajani sul caso-Lotito. Bisignani risponde

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bisignani e le dieci domande a Lotito dopo la lettera boomerangIl dibattito sul futuro della Lazio ha portato il presidente della società a rispondere pubblicamente, dopo aver mantenuto un atteggiamento riservato.

Bisignani chiama a raccolta la politica laziale contro Lotito: “Il vostro silenzio è assenza di coraggio”Bisignani ha scritto una lettera pubblicata su Il Tempo rivolta alla classe politica laziale, criticando il silenzio riguardo a una questione legata...

Temi più discussi: Tajani: Le dichiarazioni di Trump si commentano da sole. Schlein: Ora Meloni scelga l’Europa; Spionaggio, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa. Mosca: Reagiremo; Tajani: Parole Trump si commentano da sole; L'Italia espelle due militari russi, Tajani: Coinvolti in attività di spionaggio. Mosca: Daremo una risposta adeguata.

Quella risposta di Tajani sul caso-Lotito. Bisignani rispondeSul caso Lotito, Tajani ripete così tante volte che non è preoccupato da far pensare che sia preoccupatissimo. Una ... iltempo.it

L’inchiesta sullo #spionaggio. Dopo gli arresti, l’Italia espelle due addetti militari dell’ambasciata russa. Il ministro degli Esteri #Tajani: Ingerenza grave e inaccettabile. La reazione di Mosca: Daremo una risposta adeguata. #Tg1 Gian Vito Cafaro x.com

Tajani risponde ai tifosi della Lazio: Non ci preoccupa la protesta. E cita Juventus e FrosinoneAntonio Tajani ha rilasciato delle dichiarazioni sulla protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente e senatore di Forza Italia Claudio Lotito La manifestazione dei tifosi della Lazio contro Cl ... msn.com