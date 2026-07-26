Il Napoli torna su Elmas ma c’è anche la Juventus

Il Napoli sta valutando un ritorno di Eljif Elmas, attualmente al Lipsia dopo il prestito della scorsa stagione. Secondo fonti, il centrocampista macedone potrebbe trasferirsi di nuovo in Serie A durante questa finestra di mercato. La Juventus è anch'essa interessata al giocatore. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Possibile ritorno a Napoli in questa sessione di mercato per Eljif Elmas. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il centrocampista macedone, rientrato al Lipsia dopo il prestito della scorsa stagione, potrebbe nuovamente approdare in Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus, ma il Napoli non avrebbe mai smesso di seguirlo. Il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, con l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto che resta sul tavolo. Nei giorni scorsi Giovanni Manna avrebbe contattato direttamente Elmas, un attestato di stima molto apprezzato dal giocatore, che sa già di non rientrare nei piani del Lipsia nonostante altri due anni di contratto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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