Il Napoli torna su Frattesi azzurri in vataggio su Juventus e Roma
Il Napoli sta cercando di rafforzare il centrocampo e si concentra su Frattesi, con l'obiettivo di superare Juventus e Roma nella corsa al giocatore. Il club sta trattando con il suo attuale team e valuta le offerte ricevute. La trattativa è in corso e non sono stati resi noti dettagli sui termini economici. La società azzurra sta monitorando anche altre opzioni per completare la rosa in vista della prossima stagione.
Il Napoli lavora a una profonda ristrutturazione del centrocampo. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna è attivo sul mercato per rinforzare la mediana, ma la priorità assoluta resta sfoltire la rosa: un’eventuale partenza di uno tra Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka costringerebbe il club a cercare un sostituto di prima fascia da inserire nello scacchiere tattico del nuovo mister Massimiliano Allegri. In questo scenario, secondo l’edizione odierna de La Repubblica, è tornato in prima linea il nome di Davide Frattesi, in uscita dall’Inter. Il Napoli non ha mai perso davvero i contatti con l’entourage del centrocampista, frenato in passato solo dalla valutazione dei nerazzurri, superiore ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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