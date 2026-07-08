il napoli torna su frattesi azzurri in vataggio su juventus e roma

Notizia in breve

Il Napoli sta cercando di rafforzare il centrocampo e si concentra su Frattesi, con l'obiettivo di superare Juventus e Roma nella corsa al giocatore. Il club sta trattando con il suo attuale team e valuta le offerte ricevute. La trattativa è in corso e non sono stati resi noti dettagli sui termini economici. La società azzurra sta monitorando anche altre opzioni per completare la rosa in vista della prossima stagione.