Nel pomeriggio si disputano cinque partite di calcio in contemporanea, tra cui Pisa-Napoli, che si conclude con il risultato di 0-2 a favore degli ospiti. Durante l'incontro, Semper, il portiere di casa, si distingue per una parata su un tiro di Elmas. La partita si svolge in un contesto di piena gestione da parte del Napoli, che controlla il gioco e mantiene il risultato. La giornata prevede anche altre gare tra le principali squadre italiane.

Si prospetta un mezzogiorno di fuoco, con cinque match in contemporanea: Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. Tutte a caccia di un posto in Champions. Ricordiamo che il Napoli è a 70 punti, la Juventus a 68, il Milan e la Roma a 67 e il Como a 65. Benvenuti alla diretta live. Pisa-Napoli – Live. 1?- Inizia il match 4? – Brutto cross di Lobotka, rimessa dal fondo per i padroni di casa. Solito ritmo balneare. 8? – Cross di Spinazzola, tiro al volo di Elmas che trova la deviazione di Angori. Angolo per gli azzurri. Stranamente battuto bene. Tiro di Rrahmani ribattuto. 10 ‘ – Fallo su Di Lorenzo che rischia qualcosina in area di rigore 13? – Beukema ci prova da fuori ma strozza troppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pisa-Napoli , 0-2. Il Napoli in completa gestione. Semper si supera su tiro di Elmas – LIVE

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CREMONESE-NAPOLI 0-2 | HIGHLIGHTS | 17ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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