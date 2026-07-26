Il Napoli ha vinto 2-0 contro la Carrarese in un match di calcio estivo. Gli autori delle reti sono stati Hojlund e Giovane. La partita si è svolta nella Val di Sole, segnando un risultato positivo per i partenopei dopo una sconfitta nel primo test contro l’Arezzo. Nessuno dei due team ha voluto rinunciare alla vittoria in questa fase di preparazione.

È calcio d’estate ma nessuno vuole perdere. Il Napoli riscatta la sconfitta nel primo test contro l’Arezzo (1-3 per i toscani) battendo 2-0 la Carrarese. L’approccio è buono, i ritmi sono ancora bassi ma in crescita rispetto alla gara di mercoledì. Mancano gli infortunati Neres, Buongiorno, Gilmour, Lucca, poi Allegri risparmia Milinkovic Savic, vittima di uno stato influenzale, e gestisce le forze di Alisson Santos, Lindstrom e Gutierrez, non convocati per l’amichevole contro la Carrarese. Si vedono i principi di gioco che sta provando ad impartire Allegri nel suo 4-3-3: pressione alta uomo contro uomo nell’ultimo terzo di campo, ricomposizione dietro la linea della palla posizionandosi con il 4-5-1 quando la Carrarese supera la prima linea di pressione, le rotazioni degli interni di centrocampo, linea difensiva alta. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Il Napoli batte 2 a 0 la Carrarese e lascia la Val di Sole con il sorriso. Segnano Hojlund e Giovane

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