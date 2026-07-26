Un gruppo di giovani ha lanciato per la prima volta slogan contro il premier durante una manifestazione in India. La protesta ha visto la partecipazione di molti adolescenti e giovani adulti, che hanno utilizzato social media per condividere messaggi e immagini di sostegno. La presenza di questa generazione si distingue per creatività e audacia, con contenuti che circolano rapidamente online. La manifestazione ha attirato l’attenzione di diversi media nazionali.

“La Gen Z del mio Paese è straordinaria: sono stati incredibilmente creativi, coraggiosi, intelligenti; i mezzi che usano, il modo in cui diffondono i contenuti sui social media, sono arguti e pungenti”. Jayati Ghosh, economista indiana, ha insegnato per 35 anni alla Jawaharlal Nehru University di Nuova Delhi e, prima che iniziassero le violenze, ha incontrato i manifestanti del “movimento degli scarafaggi” che nelle ultime settimane ha scosso l’India. “Uno degli aspetti più belli del movimento è stato il coinvolgimento di giovani donne forti che mi hanno resa veramente molto orgogliosa, sono state incredibilmente brillanti, articolate e coraggiose”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il movimento degli scarafaggi in India non è finito. Gen Z straordinaria e senza paura: per la prima volta slogan contro Modi”

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