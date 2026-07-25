Un movimento di giovani nato sui social, chiamato gli ‘scarafaggi’, ha portato alle dimissioni di un ministro del governo Modi. La protesta ha coinvolto numerosi utenti che hanno organizzato azioni online e offline. La notizia è stata confermata attraverso comunicati ufficiali e fonti governative. La decisione di lasciare l’incarico è stata annunciata oggi, dopo settimane di mobilitazioni e campagne digitali.

Roma, 25 luglio 2026 – Prima vittoria degli “scarafaggi” e per l’India potrebbe essere l'inizio di una rivoluzione sociale. Oggi Dharmendra Pradhan, il ministro dell'Istruzione indiano e uno degli uomini più fedeli del premier Narendra Modi, si è dimesso dal suo incarico di governo, una resa che arriva dopo una settimana di proteste di massa in piazza. A piegarlo non è stato un partito d'opposizione, né una rivolta sindacale, ma un movimento nato pochi mesi fa da una battuta satirica, e che si fa chiamare il Cockroach Janta Party (Cjp), il “Partito popolare degli scarafaggi”. Una novità assoluta nel panorama indiano ma capace, per la prima volta in 12 anni di governo nazionalista e tradizionalista indù, di dare uno scossone all'immagine di uomo forte di Modi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - India: chi sono gli ‘scarafaggi’, il movimento dei giovani nato sui social che ha fatto dimettere il ministro del governo Modi

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Cockroach Janta Party: chi sono gli scarafaggi che sfidano Modi con la canzone Saadda Haq

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