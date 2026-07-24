In India si sono svolte nuove proteste in diverse città, in solidarietà con il movimento dei cockroach, attivo a Nuova Delhi. Le manifestazioni hanno coinvolto gruppi di cittadini che hanno espresso il loro sostegno alle proteste in corso. Non sono stati segnalati incidenti o violenze durante le manifestazioni. Le proteste si sono svolte in modo pacifico, con partecipanti che hanno manifestato nelle strade e in spazi pubblici.

Manifestazioni in tutta l’India, in solidarietà con le proteste del movimento dei cockroach (“scarafaggi”) nella capitale del Paese, Nuova Delhi. Le manifestazioni a Nuova Delhi, Mumbai, Hyderabad e Dharamsala hanno visto centinaia di persone scendere in piazza per chiedere le dimissioni del ministro dell’Istruzione indiano, Dharmendra Pradhan, dopo che le ripetute fughe di notizie relative agli esami di ammissione alle facoltà di medicina e ai concorsi pubblici, di grande importanza, hanno scatenato l’indignazione dell’opinione pubblica. Le proteste del movimento dei cockroach sono nate a maggio, dopo che il presidente della Corte Suprema aveva paragonato alcuni giovani disoccupati a “scarafaggi” durante un’udienza non attinente alla questione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - India, nuove proteste del movimento degli scarafaggi: manifestazioni in tutto il Paese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Movimento degli scarafaggi | Generazione Z contro la corruzione

Notizie e thread social correlati

Il problema che Modi non si aspettava: perché l’India non sa contenere le proteste del Popolo degli ScarafaggiLe proteste del Popolo degli Scarafaggi in India sono cresciute più del previsto, sorprendendo le autorità.

La protesta degli «scarafaggi» in India ha un nuovo eroeUn attivista in sciopero della fame da 21 giorni è stato arrestato dopo che i giudici hanno espresso preoccupazione per la sua salute.

Temi più discussi: India, scontri a Nuova Delhi: migliaia di studenti marciano sul Parlamento; La grande protesta a New Delhi organizzata dal Partito popolare degli scarafaggi; India, protesta degli studenti a Nuova Delhi contro brogli ai test di Medicina; La protesta degli scarafaggi in India ha un nuovo eroe.

I leader del CJP indiano tengono colloqui con il governo mentre le proteste continuano reddit

NON SI FERMANO LE PROTESTE DEL 'PARTITO DEGLI SCARAFAGGI' INDIANO, IL MOVIMENTO DELLA GENERAZIONE Z x.com

India, nuove proteste del movimento degli scarafaggi: manifestazioni in tutto il Paese(LaPresse) Manifestazioni in tutta l’India, in solidarietà con le proteste del movimento dei cockroach (scarafaggi) nella capitale del Paese, ... stream24.ilsole24ore.com

La grande protesta a New Delhi organizzata dal Partito popolare degli scarafaggiI partecipanti hanno marciato verso il parlamento per criticare i molti problemi del sistema scolastico, mentre Modi cerca di sminuire tutto ... ilpost.it