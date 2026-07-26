Lunedì a Milano il cielo sarà sereno e le temperature arriveranno fino a 34°C, con minima di 21°C. In Lombardia, il clima sarà stabile grazie all'anticiclone subtropicale.

Torna l'anticiclone subtropicale. Lunedì, a Milano avremo generali condizioni di bel tempo con cielo spesso sereno e caldo in aumento. La temperatura più alta toccherà i 34°C, la più bassa scenderà fino a 21°C. Anche sul resto della Lombardia il sole e il caldo diurno saranno prevalenti. Nessuna novità per martedì, infatti sia a Milano sia sul resto della regioni il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Il meteo di lunedì 27 luglio a Milano e in Lombardia: torna l'anticiclone subtropicale

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METEO fino al 17 luglio 2026 e la tendenza successiva

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