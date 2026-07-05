Lunedì a Milano e in Lombardia il cielo sarà soleggiato e l’atmosfera stabile, sotto l’influenza dell’anticiclone. La temperatura massima nella città raggiungerà circa 35°C, mentre in altre zone della regione si prevedono valori simili. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, senza precipitazioni. La ventilazione rimarrà debole e le temperature saranno elevate rispetto alla media stagionale.

Atmosfera stabile e calda con l'anticiclone. Lunedì, a Milano avremo una giornata soleggiata con una temperatura massima di circa 35°C all'ombra. Poco prima dell'alba si registreranno 23°C. Anche sul resto della Lombardia il bel tempo sarà prevalente. Si toccheranno punte di 36°C di giorno. Nessuna novità per martedì, infatti sia a Milano sia sul resto della regione il bel tempo sarà prevalente, il cielo poco nuvoloso e la temperature raggiungeranno ancora una volta i 35, 36°C in pianura. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo lunedì 6 luglio: a Milano e in Lombardia atmosfera stabile e calda con l'anticiclone

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 15 giugno 2026

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