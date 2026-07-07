Mercoledì a Milano si prevede una giornata molto calda con temperature massime di circa 38°C. La città sarà interessata dall’anticiclone subtropicale che porta condizioni di sole e caldo intenso. La mattina si registreranno circa 23°C poco prima dell’alba. In tutta la Lombardia, le temperature saranno elevate grazie alla presenza di questa massa d’aria calda.

Regna l'anticiclone subtropicale. Mercoledì, a Milano avremo una giornata assolata e caldissima, infatti la temperatura più alta toccherà i 38°C all'ombra, poco prima dell'alba avremo circa 23°C. Anche sul resto della Lombardia ci sarà il sole e farà molto caldo con punte anche di 39°C. Poche novità per giovedì, sia a Milano che sul resto della regione ci sarà il bel tempo e un leggero abbassamento delle temperature massime con punte «solo» sui 35°C circa. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo mercoledì 8 luglio: a Milano e in Lombardia regna l'anticiclone subtropicale, 39 gradi all'ombra

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