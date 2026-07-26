Il mare è in ostaggio 6.500 persone bloccate nel Golfo | la crisi è ormai globale

Notizia in breve

Circa 6.500 persone sono bloccate nel Golfo, con il mare considerato in ostaggio. Il segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale ha avvertito che la crisi potrebbe portare le comunità a rimanere senza beni essenziali. La situazione è definita come una crisi globale, evidenziando le difficoltà di movimentazione marittima nella regione. La problematica riguarda principalmente il blocco delle rotte e le conseguenze sui beni di prima necessità.