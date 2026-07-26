Il mare è in ostaggio 6.500 persone bloccate nel Golfo | la crisi è ormai globale
Circa 6.500 persone sono bloccate nel Golfo, con il mare considerato in ostaggio. Il segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale ha avvertito che la crisi potrebbe portare le comunità a rimanere senza beni essenziali. La situazione è definita come una crisi globale, evidenziando le difficoltà di movimentazione marittima nella regione. La problematica riguarda principalmente il blocco delle rotte e le conseguenze sui beni di prima necessità.
Dominguez, il segretario generale dell’Imo, avverte: “Le comunità rischiano di restare senza beni essenziali”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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