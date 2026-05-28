Un treno Italo alta velocità fermo da due ore nei pressi di Reggio Emilia a causa di un guasto meccanico. L’aria condizionata non funziona, e circa 500 persone sono rimaste a bordo sotto il grande caldo. Numerosi passeggeri hanno subito malori, alcuni sono stati assistiti dal personale di bordo. Le operazioni di riparazione sono in corso, ma al momento non ci sono indicazioni sulla ripresa del servizio.

Reggio Emilia, 28 maggio 2026 – Un treno Italo alta velocità è bloccato da due ore nei pressi di Reggio, per un malfunzionamento meccanico. A bordo ci sono tra le 400 e le 500 persone, ma nei vagoni – a causa del guasto – non funziona l’aria condizionata e la temperatura interna da alcune testimonianze nel treno è arrivata a registrare i 40 gradi. Il treno si è fermato intorno alle 16.48. Le porte non potevano essere aperte sia per motivi di sicurezza sia per il guasto. Malori tra i passeggeri. Così si è registrato qualche lieve malore e malessere per via del grande caldo. Sul posto sono stati inviati ambulanze e automediche per prestare soccorso, oltre ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Treno fermo a Reggio Emilia, aria condizionata guasta e 500 persone bloccate: malori per il grande caldo

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