?Salvataggio in mare a Barletta | quattro persone sul Sup bloccate dal maltempo

Da quotidianodipuglia.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro persone su una tavola a remi sono state salvate ieri sera al largo della costa di Barletta. Il maltempo improvviso ha impedito loro di tornare a riva, rendendo difficile la navigazione. Gli uomini della Capitaneria di Porto sono intervenuti rapidamente, portando in salvo i malcapitati. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e non si registrano feriti.

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Una serata di svago in mare che rischiava di trasformarsi in tragedia a causa del maltempo improvviso. Quattro persone sono state messe in salvo nella serata di ieri dagli uomini della Capitaneria di Porto di Barletta, dopo essersi trovate in grave difficoltà a largo della costa. Il gruppo si era spinto in mare a bordo di due tavole da Sup quando, a qualche decina di metri dal fanale verde del porto, le condizioni meteomarine sono repentinamente peggiorate. Il vento forte e le onde hanno impedito ai quattro sportivi di guadagnare la riva, lasciandoli alla deriva. A far scattare la macchina dei soccorsi è stata la prontezza di un passante che, dalla spiaggia, ha notato le evidenti difficoltà del gruppo e ha immediatamente allertato le autorità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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