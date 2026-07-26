il maltempo investe il centro italia toscana e marche colpite da nubifragi e disagi

Una vasta ondata di maltempo sta colpendo il centro Italia, con temporali, grandinate e forti raffiche di vento in Toscana e Marche. Nella notte e nelle prime ore del mattino, allagamenti e danni si sono verificati in diverse province. I vigili del fuoco sono intervenuti su più fronti per gestire i disagi e le emergenze provocate dal maltempo.

AGI - Una vasta ondata di maltempo sta colpendo il centro Italia, con particolare intensità in Toscana e nelle Marche. Nella notte e nelle prime ore della mattinata, temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi in diverse province, impegnando i vigili del fuoco su più fronti contemporaneamente. Le zone più colpite risultano le province di Prato, Pistoia e Lucca in Toscana, e diverse aree delle Marche, dalla costa anconetana fino all'entroterra del Pesarese, dove si sono registrati fenomeni localizzati particolarmente intensi. Prato e Montemurlo: allagamenti e Centri operativi attivati. A causa... 🔗 Leggi su Agi.it

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