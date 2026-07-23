Nel weekend in Italia sono previsti temporali, nubifragi e grandine, con maggiori disagi al Centro-Nord. La situazione è determinata dall’interazione tra un minimo in avvicinamento dall’Atlantico e un fronte di aria fredda. Le regioni più colpite dovranno affrontare condizioni meteorologiche avverse, con possibili allagamenti e disagi alla viabilità. Le previsioni indicano che il maltempo sarà più intenso nelle zone settentrionali e centrali del paese.

Temporali, nubifragi e grandine. Sarà un weekend di disagi al Centro-Nord. Il concorso di azione tra un piccolo minimo in avvicinamento dall?Atlantico e un fronte di aria fredda. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Temporali, nubifragi e grandine nel weekend in Italia: ecco le regioni più colpite dal maltempo, le previsioni

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PREVISIONI METEO: TEMPORALI E GRANDINE IN ARRIVO! Ecco le regioni a rischio

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