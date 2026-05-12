In Toscana, un'allerta gialla è stata diramata per le aree del Monte Faeta e zone vicine tra le province di Lucca e Pisa. Le condizioni meteo sono caratterizzate da maltempo e piogge intense, mentre alcune zone colpite da incendi tra Lucca e Pisa sono soggette a ulteriori criticità. La protezione civile monitora la situazione e invita alla prudenza in queste aree.

Per questo motivo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore fino alle ore 18 di mercoledì 13 maggio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: allerta gialla per Monte Faeta e zone colpite da incendio fra Lucca e Pisa

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