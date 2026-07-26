Il tubino bon ton si trasforma con l’arrivo della moda cargo, che ha conquistato le passerelle Primavera-Estate 2026. Originariamente pensato per esigenze pratiche, il look cargo ha influenzato anche i capi più classici, come il tubino, dando loro un tocco più casual e funzionale. Questa tendenza si riflette nelle sfilate più recenti, dove i modelli di abbigliamento si mescolano tra eleganza e praticità, abbandonando le linee più tradizionali.

I l tubino non è mai stato così poco bon ton. La moda cargo, nata per rispondere a esigenze concrete, ha conquistato le passerelle Primavera-Estate 2026 fino a contaminare i capi più lontani dal proprio immaginario. Anche l’abito eleganti, simbolo di una raffinatezza quasi immutabile, cambia così registro: si veste di nylon, aggiunge maxi tasche e assume un’attitudine quasi grunge. L’abito da sposa boho chic di Eva Herzigova è un vintage Lanvin che libera il corpo X Il risultato è il tubino cargo, l’abito dell’Estate 2026 che ancora non si sapeva di desiderare. Da indossare in città, alla francese, ma anche in vacanza, sfruttando il suo lato più pratico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con il tubino bon ton che cambia stile

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