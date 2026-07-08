Liti maleducazione e comportamenti molesti in aereo quando il passeggero rischia grosso | le regole del bon ton ad alta quota

Notizia in breve

Un passeggero è stato fatto scendere da un volo Ryanair prima del decollo dopo una discussione con il personale di bordo. L’episodio ha portato alla luce come comportamenti molesti o di maleducazione in volo possano mettere a rischio la sicurezza, oltre a creare tensioni tra i passeggeri e lo staff. La situazione si è verificata poco prima della partenza e ha coinvolto anche altri comportamenti inappropriati a bordo.