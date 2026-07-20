Ogni estate, emergono notizie di ordinanze comunali che vietano passeggiate in bikini e l’uso del torso nudo in zone pubbliche non balneari. In alcuni comuni, i sindaci hanno firmato provvedimenti per limitare comportamenti considerati poco decorosi, come camminare scalzi tra i negozi o indossare abbigliamento estivo in aree urbane. Queste decisioni sono state oggetto di discussione, con alcune autorità che cercano di mantenere un certo decoro pubblico durante la stagione estiva.

O gni anno, con l’arrivo dell’estate, si ricominciano a sentire le notizie di un sindaco ha firmato un’ordinanza per vietare le passeggiate in bikini sul corso e di un altro ha dichiarato guerra a chi gira a torso nudo lontano dalla spiaggia e cammina scalzo tra i negozi del centro. Di fronte a questa mappa frammentata di divieti locali, orientarsi diventa complicato. Per evitare di scivolare nei classici passi falsi da bagnante indisciplinato, gli esperti di buone maniere interpellati dal quotidiano britannico The Guardian hanno stilato una guida interessante che, insieme a un po’ di sano buon senso, può evitare sia una figura discutibile sia un verbale della polizia municipale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli esperti di bon ton del Guardian spiegano come restare nel decoro

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