Il karma | la reazione in Ucraina alla sponsorizzazione russa di Pirlo che può costargli l'Italia
Mentre in Italia infuriano le polemiche sull'opportunità di dare ad Andrea Pirlo la panchina della nazionale azzurra, alla luce dei suoi legami di sponsorizzazione con la Russia, in Ucraina usano la parole "karma" e "scandalo" per raccontare la vicenda che può costare cara al tecnico bresciano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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