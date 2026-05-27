La maggioranza si spacca sull'ingresso dell'Ucraina nell'Ue Lega | Danno enorme FI | Siamo favorevoli

La Lega ha criticato l'ipotesi di accelerare l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, definendola un “danno enorme”. La maggioranza di governo si è divisa sulla questione: Forza Italia ha invece espresso il proprio sostegno. La discussione sulla possibile adesione ucraina ha provocato tensioni all’interno dell’esecutivo, con posizioni opposte tra i partiti di maggioranza. La proposta di accelerare il processo di adesione ha scatenato reazioni contrastanti tra gli alleati.

La notizia di una possibile accelerata nell'adesione dell'Ucraina all'Ue ha fatto saltare la Lega, spaccando la maggioranza. "Sarebbe un danno economico e sociale enorme", è la nota diffusa dal Carroccio. Una posizione da cui FI prende le distanze. Tajani: "Siamo favorevoli ma la priorità sono i Balcani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Canada respinge l’ingresso della Federcalcio dell’Iran al congresso FIFA: “Non c’è posto per loro”Il governo canadese ha impedito al presidente della Federcalcio iraniana e ad altri due dirigenti di accedere al paese per partecipare al congresso...

L’Ue sanziona i coloni israeliani, dall’azienda che costruisce gli insediamenti alla “santona” dell’estrema destraL’Unione Europea ha adottato sanzioni contro le aziende coinvolte nella costruzione di insediamenti nei territori occupati, includendo una società...

Si parla di: Il Consiglio si interrompe sulla remigrazione, opposizioni: Lotte intestine a destra, a scapito dei cittadini.

La maggioranza si spacca sull’ingresso dell’Ucraina nell’Ue, Lega: Danno enorme. FI: Siamo favorevoliLa notizia di una possibile accelerata nell'adesione dell'Ucraina all'Ue ha fatto saltare la Lega, spaccando la maggioranza ... fanpage.it

Maggioranza spaccata sull’Ucraina nella Ue, Lega: Assolutamente contrari. Tajani: Noi favorevoliLa nota del Carroccio: Rappresenterebbe un danno economico e sociale. Il ministro degli Esteri: La priorità sono i Balcani ... msn.com