Nuovo affondo di Trump contro il Papa | Qualcuno gli spieghi che l'Iran non può avere l'atomica
Donald Trump ha criticato il Papa, sostenendo che qualcuno dovrebbe spiegargli che l'Iran non può ottenere un'arma nucleare. Ha anche affermato che il sindaco di Chicago è inutile. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto di commento pubblico.
Un nuovo affondo contro Papa Prevost arriva da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare". Un messaggio scritto in occasione dell'incontro a Roma tra Papa Leone XIV e il sindaco di Chicago, il democratico Brandon Johnson. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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