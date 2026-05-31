Nuovo affondo di Trump contro il Papa | Qualcuno gli spieghi che l'Iran non può avere l'atomica

Donald Trump ha criticato il Papa, sostenendo che qualcuno dovrebbe spiegargli che l'Iran non può ottenere un'arma nucleare. Ha anche affermato che il sindaco di Chicago è inutile. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto di commento pubblico.

Un nuovo affondo contro Papa Prevost arriva da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare". Un messaggio scritto in occasione dell'incontro a Roma tra Papa Leone XIV e il sindaco di Chicago, il democratico Brandon Johnson. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump contro il Papa: Un debole, senza di me non sarebbe in Vaticano. La replica: Basta guerre

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Trump attacca di nuovo il Papa: «Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile e l'Iran non può avere un'arma nucleare»

Trump torna ad attaccare il Papa: “Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile e che l’Iran non può avere l’arma nucleare”Dopo alcuni giorni di silenzio, l'ex presidente americano ha pubblicato un messaggio su Truth social in cui critica il Papa e commenta la situazione...

Temi più discussi: Trump e il nuovo attacco al Papa, cosa ha detto; Trump attacca Papa Leone: Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile. Poi l'affondo sul nucleare in Iran; Kevin Warsh ha giurato, è il nuovo presidente della Federal Reserve; TRUMP-LEONE: NUOVOAFFONDO DEL TYCOON.

Trump attacca Papa Leone: Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile. Poi l’affondo sul nucleare in Iran. SEMPRE PIÙ x.com

TRUMP-LEONE: NUOVONel pieno della riflessione in merito ai prossimi passi da compiere sull’accordo con l’Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ancora una volta ad attaccare Papa Leone XIV e con lu ... 9colonne.it

Trump attacca Papa Leone: Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile. Poi l’affondo sul nucleare in IranLe dichiarazioni del presidente americano dopo l'udienza in Vaticano del pontefice con il primo cittadino di Chicago L'articolo Trump attacca Papa Leone: Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicag ... msn.com

Jill Biden temeva che Joe stesse avendo un 'ictus' durante il disastroso dibattito con Trump: 'Mi ha spaventata a morte' reddit