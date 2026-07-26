Il 27 maggio 2026, il Guardian ha scritto che Pirlo e Materazzi, presenti a un evento sportivo in Russia, hanno suscitato indignazione. L’articolo li descrive come propagandisti del regime di Putin e li accusa di aver contribuito alla promozione del regime. Il giornale ha anche parlato di “bancarotta morale” dei due ex calciatori, criticando la loro partecipazione come testimonial in Russia.

Pirlo e Materazzi con i propagandisti del regime di Putin. L’articolo del Guardian è di due mesi fa. Datato 27 maggio 2026. Pirlo e Materazzi furono testimonial in Russia di – parole del Guardian – “la loro presenza a un evento sportivo ha suscitato indignazione. Gli ex giocatori hanno firmato autografi e hanno posato per selfie con i sostenitori del Cremlino il giorno in cui Mosca ha lanciato uno dei suoi attacchi missilistici più brutali su Kiev”. Pirlo è stato fotografato domenica insieme all’attaccante russo Artem Dzyuba, durante le celebrazioni del “Football Day” allo stadio Luzhniki di Mosca. Nel marzo 2022, poco dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, Dzyuba, l’ex capitano della squadra nazionale, si definì “orgoglioso di essere russo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Guardian fece a pezzi Pirlo propagandista di Putin, scrisse di bancarotta morale

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