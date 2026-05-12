I ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno deciso di adottare misure contro quattro individui coinvolti in atti di violenza da parte dei coloni in Israele e contro alcuni leader di Hamas. L’accordo è stato raggiunto durante una riunione tenutasi ieri, e le sanzioni prevedono restrizioni e provvedimenti mirati. Il premier israeliano ha commentato la decisione definendola come una “bancarotta morale dell’Europa”.

I ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno raggiunto ieri un accordo per sanzionare quattro organizzazioni e tre leader dei coloni israeliani coinvolti nelle violenze contro i palestinesi e 12 esponenti di rilievo di Hamas, scatenando la reazione sdegnata del governo di Tel Aviv malgrado si siano astenuti dall’intraprendere ulteriori azioni contro Israele come richiesto da diversi Stati membri. “Oggi abbiamo raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni e le entità estremiste israeliane. Questo si accompagna a nuove sanzioni contro figure di spicco di Hamas. Ciò significa che usciamo dallo stallo politico che persisteva da tempo.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’Ue sanziona i coloni violenti in Israele e i leader di Hamas. Il premier Netanyahu: “Bancarotta morale dell’Europa”

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