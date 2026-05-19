Spoleto chiesto l' ergastolo per il cuoco ucraino che uccise e fece a pezzi l’amico Obi | Freddo lucido e calcolatore

A Spoleto, la procura ha chiesto l’ergastolo per il cuoco ucraino accusato di aver ucciso e smembrato un giovane richiedente asilo. Durante l’interrogatorio, il procuratore capo e il sostituto hanno descritto l’imputato come freddo, lucido e calcolatore. L’uomo, di 33 anni, ha confessato di essere responsabile dell’omicidio di un ragazzo di 21 anni, originario del Bangladesh, conosciuto da tutti nella comunità locale. La richiesta di condanna a vita è stata avanzata durante l’udienza preliminare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui