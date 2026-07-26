il grande tango conquista il parco con il coro filarmonico rossini

Notizia in breve

Il Coro filarmonico Rossini si esibirà domani nel Parco Miralfiore, portando in scena la Misa Tango di Bacalov e alcuni dei tanghi più celebri. L’evento fa parte della rassegna Miraltango a Miralteatro d’Estate, che si svolge nell’Anfiteatro del parco. L’appuntamento è previsto per le ore specificate, offrendo un concerto dedicato agli amanti del grande tango e della musica dal vivo.