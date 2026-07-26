Il grande tango conquista il Parco con il Coro filarmonico Rossini
Il Coro filarmonico Rossini si esibirà domani nel Parco Miralfiore, portando in scena la Misa Tango di Bacalov e alcuni dei tanghi più celebri. L’evento fa parte della rassegna Miraltango a Miralteatro d’Estate, che si svolge nell’Anfiteatro del parco. L’appuntamento è previsto per le ore specificate, offrendo un concerto dedicato agli amanti del grande tango e della musica dal vivo.
Miraltango a Miralteatro d’Estate con la Misa Tango di Bacalov e una selezione dei tanghi più famosi (Anfiteatro Parco Miralfiore, domani, ore 21.15). Sul palco il Coro Filarmonico Rossini insieme a Daniel Pacitti bandoneón, Cristina Ratti pianoforte, Giacomo Sebastianelli, Matteo Fratesi, Marco Roveti percussioni, Jimena Llanos mezzosoprano, Jorge Carlos Tello baritono, Deborah Mazza, Alan Spotti ballerini, con Maria Chiara Mazzi guida all’ascolto, So Hyun Lee maestro collaboratore. Dirige Federico Raffaelli. Il Coro Filarmonico Rossini prosegue i festeggiamenti in occasione del trentennale della fondazione della compagine vocale con un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Coro Filarmonico Rossini, festa per i trenta anniIl Coro Filarmonico Rossini ha celebrato i suoi trent’anni di attività con un evento speciale.
Milano, il Tango mondiale conquista la città: arrivano i campioniA Milano si prepara un evento che porterà nella città alcuni dei più importanti campioni mondiali di tango, provenienti da Buenos Aires.