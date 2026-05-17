Il Coro Filarmonico Rossini ha celebrato i suoi trent’anni di attività con un evento speciale. Fondato tre decenni fa, il coro è attualmente diretto dal Maestro Federico Raffaelli, che ricopre i ruoli di direttore artistico e musicale. La festa ha coinvolto musicisti e appassionati, offrendo un momento di riflessione sulla lunga storia del gruppo e sui concerti realizzati nel tempo. La cerimonia si è svolta in un clima di collaborazione e passione per la musica corale.

E sono trenta! gli anni dalla fondazione del Coro Filarmonico Rossini, di cui è direttore artistico e musicale il Maestro Federico Raffaelli. Con il concerto dal titolo Lirica, Maestro! il Coro celebra i 30 anni di storia all’ Auditorium Scavolini (oggi ore 18). Un appuntamento speciale, pensato come un vero evento corale e sinfonico, darà forma a Lirica, Maestro! – Un concerto, una storia: una serata che rende omaggio alla grande tradizione operistica italiana. "I tratti caratteristici della storia trentennale del Coro – sottolinea la presidente Francesca Fabbrini – sono sicuramente l’entusiasmo e la passione per il canto, in ogni sua forma e genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coro Filarmonico Rossini, festa per i trenta anni

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