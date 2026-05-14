A Milano si prepara un evento che porterà nella città alcuni dei più importanti campioni mondiali di tango, provenienti da Buenos Aires. L'appuntamento vedrà protagonisti artisti riconosciuti a livello internazionale, impegnati in performance di alto livello. Durante la manifestazione, si svolgerà anche una cena argentina, che si integrerà alle esibizioni di tango scenico. L'evento si inserisce in un calendario dedicato alla danza, attirando appassionati e professionisti del settore.

? Domande chiave Chi sono i campioni mondiali che porteranno Buenos Aires a Milano?. Come si fonde la cena argentina con il tango scenico?. Dove si può assistere alla coreografia guidata da Miguel Ángel Zotto?. Perché i posti per questo evento multisensoriale sono limitati?.? In Breve Evento dal 19 al 21 maggio presso El Porteño Prohibido in via Macedonio Melloni 9.. Coreografie guidate dal maestro Miguel Ángel Zotto con musica ispirata ad Astor Piazzolla.. Musica dal vivo eseguita dal Sexteto Mayor con brani di Kicho.. Prenotazioni obbligatorie tramite il sito ufficiale elporteno.itlocationmilanoel-porteno-prohibido.. Dal 19 al 21 maggio, il locale El Porteño Prohibido in via Macedonio Melloni 9 a Milano ospiterà Micaela García e Leandro Bojko, vincitori del Mundial de Tango di Buenos Aires nella categoria Tango Escenario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il Tango mondiale conquista la città: arrivano i campioni

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