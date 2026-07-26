il governo sta di nuovo pensando di ridurre le accise sui carburanti

Il governo sta valutando di ridurre nuovamente le accise sui carburanti, tre settimane dopo aver deciso di non rinnovare lo sconto. La decisione arriva in seguito all’aumento dei prezzi di benzina e gasolio, che ha portato a una nuova attenzione sulle misure di supporto. La proposta prevede un intervento per abbassare i costi alla pompa, dopo che l’ultimo sconto era stato sospeso in precedenza. La discussione sui possibili interventi è ancora in corso.

Tre settimane dopo che aveva deciso di non rinnovare lo sconto, perché i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati ancora Poco più di tre settimane dopo la fine dello sconto introdotto a marzo, il governo vuole di nuovo ridurre le accise sui carburanti per tentare di contenere il nuovo aumento dei prezzi di benzina e gasolio dovuto alla guerra in Medio Oriente. Le accise sono imposte di importo fisso su ogni litro di carburante. L’idea del governo è approvare un nuovo decreto la prossima settimana, o comunque entro la prossima riunione del Consiglio dei ministri in programma per il 4 agosto. Non è però ancora certo a quanto possa ammontare... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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