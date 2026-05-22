Il governo ha deciso di prolungare la riduzione delle accise sui carburanti, mantenendo in vigore questa misura anche per un periodo ulteriore. Contestualmente, sono state approvate nuove iniziative dedicate agli autotrasportatori e agli agricoltori, con l’obiettivo di offrire supporto alle categorie coinvolte. La proroga e le misure adottate sono state comunicate tramite un decreto ufficiale, senza specificare ulteriori dettagli sul motivo di questa decisione.

Venerdì il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto per prorogare di due settimane la riduzione delle accise sui carburanti. Significa che gli sconti attuali, di 20 centesimi al litro per il gasolio e di 5 centesimi al litro per la benzina, rimarranno in vigore fino ai primi di giugno. Secondo Il Sole 24 Ore la misura costerà circa mezzo miliardo di euro. La riduzione delle accise era stata decisa per la prima volta a marzo. Da allora è stata più volte prorogata, e la decisione di oggi era prevista. Nei piani del governo dovrebbe servire a contrastare l’aumento dei prezzi del carburante provocato dalla guerra in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, che l’Iran controlla e dal quale passa circa un quinto del petrolio commerciato nel mondo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo ha di nuovo prorogato la riduzione delle accise sui carburanti

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Governo approva nuovo decreto carburanti, Giorgetti: Taglio accise prorogato fino al primo maggio

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