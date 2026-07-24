Il governo sta considerando l'uso di accise mobili per contenere i prezzi dei carburanti. Oggi, la presidente del Consiglio ha incontrato il ministro dell’Economia per discutere della situazione economica generale e dei costi di benzina e carburanti. La discussione si è concentrata sulle possibili misure per gestire l’aumento dei prezzi. Nessuna decisione è stata comunicata pubblicamente al momento.

Il governo accelera il confronto sul caro carburanti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi un incontro con il ministro dell’ Economia, Giancarlo Giorgetti, dedicato all’analisi della situazione economica e, in particolare, all’andamento dei prezzi di benzina e carburanti. Tra le ipotesi allo studio figura anche l’eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Nel corso del colloquio sono stati esaminati gli effetti dell’aumento dei prezzi dei carburanti e le possibili misure che l’esecutivo potrebbe adottare per contenerne l’impatto. Tra le ipotesi anche le accise mobili. Secondo quanto riferiscono fonti di... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caro carburanti, il governo valuta le accise mobili: confronto tra Meloni e Giorgetti sui prezzi

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Carburanti, stop al taglio delle accise: ecco quanto ci costa

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