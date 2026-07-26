Una donna di 35 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Como. La Squadra Mobile sta conducendo accertamenti su una sostanza trovata in cucina, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso. La vittima, laureata in ingegneria chimica, è stata trovata venerdì pomeriggio. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo i dettagli dell’accaduto, ancora in fase di approfondimento.

Como – Dettagli poco alla volta ricostruiti nell’abitazione di Claudia D’Amario, la donna di 35 anni laureata in ingegneria chimica al Politecnico di Milano, trovata morta venerdì pomeriggio nel suo appartamento in via Borsieri 2, e uno scenario che la Squadra Mobile di Como sta man mano definendo. Le informazioni emerse nelle ultime ore, soprattutto al termine degli accertamenti della Scientifica, porterebbero a dare sempre meno credito all’ipotesi che la donna sia stata vittima di un omicidio. La sostanza trovata in cucina. Le attenzioni della polizia si sono concentrate soprattutto su una sostanza trovata in cucina, un conservante a base di nitrato, che abitualmente ha un uso alimentare industriale e nessun impiego domestico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il giallo di Claudia, trovata morta in casa a Como: accertamenti su una sostanza in cucina

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