Giallo a Como | donna di 35 anni trovata morta in casa

Una donna di 35 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Borsieri a Como. Le condizioni del corpo non hanno ancora permesso di chiarire le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini. Non sono stati forniti dettagli su eventuali elementi che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto. La salma è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti.

Como, 24 luglio 2026 – Una donna di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Borsieri, in condizioni che non hanno consentito, al momento, di stabilire le cause del suo decesso. L'allarme è stato dato nel pomeriggio dal fidanzato e dai colleghi di lavoro, che ieri non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a ieri, ma le cause non sono per nulla chiare. Il sopralluogo è stato fatto dal medico del 118 che ha constatato il decesso, e dalla polizia della Squadra Mobile e della Scientifica. Nel frattempo i testimoni - colleghi di lavoro,fidanzato e amiche - sono stati portati in Questura per essere sentiti e raccogliere più elementi possibili utili a stabile un'ipotesi e ricostruire le ultime ore di vita della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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