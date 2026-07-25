Claudia D’Amario, ingegnere chimico di 35 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. La scoperta è stata fatta dal fidanzato, che ha trovato la porta di casa aperta. Da giovedì non rispondeva al telefono né ai messaggi e ieri mattina non si è presentata al lavoro a Lugano senza preavviso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Como – Da giovedì non rispondeva al telefono né ai messaggi e ieri mattina Claudia D’Amario, ingegnere chimico di 35 anni, non si è presentata al lavoro a Lugano, senza avvisare. Un comportamento strano, abbastanza da preoccupare il fidanzato, che ha chiamato i colleghi della donna e assieme a loro ieri pomeriggio, poco dopo le 14, si è presentato a casa sua, in un appartamento di una palazzina di via Borsieri 2. L a porta di ingresso era aperta, lei distesa sul letto, vestita, senza vita. Morta dal giorno prima, secondo il medico del 118 arrivato poco dopo. Aperte tutte le ipotesi. Ma stabilire cosa abbia causato il suo decesso, al momento non è stato possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Claudia trovata morta nella sua abitazione, la tragica scoperta del fidanzato: il giallo della porta di casa aperta

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