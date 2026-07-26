Piero Ausilio, attuale dirigente dell’Inter, ha il contratto in scadenza a fine stagione. La società ha negato un trasferimento all’Al-Hilal. La sua posizione rimane incerta, mentre il club continua a muoversi sul mercato, sia in entrata che in uscita. La situazione contrattuale di Ausilio non è stata ancora rinnovata e non ci sono comunicazioni ufficiali sul suo futuro. La dirigenza nerazzurra non ha annunciato decisioni definitive.

di Francesco Aliperta L’Inter prosegue il suo lavoro sul mercato ma resta in dubbio il futuro del dirigente nerazzurro, Piero Ausilio. Ecco il punto. Il calciomercato dell’ Inter non vive solo di trattative per la squadra e di movimenti in entrata o in uscita, ma tiene banco anche all’interno della dirigenza. Nelle ultime ore, le attenzioni si sono concentrate sul futuro del direttore sportivo Piero Ausilio, uno dei principali artefici dei successi e del ciclo vincente vissuto dal club nerazzurro negli ultimi anni. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Impegnato prima nel ritiro estivo della squadra in Germania e poi rientrato a Milano... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Il futuro di Piero Ausilio all’Inter è un rebus: dal no all’Al-Hilal fino al contratto in scadenza

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