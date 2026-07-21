L'Al Hilal ha riaccolto il difensore in prestito dall'Inter, con un contratto in scadenza nel 2028. La società araba aveva già mostrato interesse l’anno scorso, anche con alcuni giocatori nerazzurri coinvolti, tra cui Bastoni. La trattativa di questa estate si sta concentrando sul rinnovo o la cessione del calciatore, che attualmente ha un accordo con l’Inter fino al 2028.

2026-07-21 09:39:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: MILANO – Ci aveva già provato l’anno scorso, con alcuni “suoi” nerazzurri, tra cui proprio Bastoni, ma le risposte erano state tutt’altro che entusiastiche. Beh, pare che Inzaghi abbia deciso di tentare nuovamente, puntando il mirino ancora sul difensore. L’Al Hilal, infatti, ha fatto sapere di essere interessato al numero 95. Bastoni, nessun’offerta. Nessuna trattativa è cominciata, né tantomeno un’offerta è stata presentata: semplicemente c’è stato un primo abboccamento. A questo punto, si tratta di capire se ci sarà anche un seguito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – L’Al Hilal di Inzaghi richiama Bastoni: lo scenario e il contratto in scadenza con l’Inter nel 2028

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LAl Hilal di Simone Inzaghi sta vedendo allontanarsi tutti i titoli

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